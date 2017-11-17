قتيلان و14 جريحا في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من دوار المحراب بادلب الاخبار المحلية شارك

قال نشطاء, يوم الجمعة, ان قتلى وجرحى سقطوا في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من دوار المحراب في مدينة ادلب.

واشار بعض النشطاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان قتلين اثنين و14 جريحا حصيلة التفجير المذكور. ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير. واستهدف تفجير انتحاري, في تموز الماضي, بلدة ارمناز شمال مدينة ادلب, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتمثل مدينة إدلب، معقلا لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة, وتخضع المحافظة بمعظمها لسيطرة فصائل المعارضة ، أبرزها حركة “أحرار الشام” الإسلامية، و”جبهة فتح الشام”. سيريانيوز

2017-11-17 17:54:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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