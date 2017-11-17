وجهت 6 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-22إم3"، يوم الجمعة، ضربة جماعية مكثفة إلى مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة البوكمال وريفها, وذلك في ثاني ضربة من نوعها في غضون 3 ايام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها ان " 6 قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3، قامت، بعد إقلاعها من مطار في أراضي روسيا وتحليقها فوق كل من إيران والعراق، بشن ضربة جوية جماعية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور".

وأوضحت الوزارة أن المواقع، التي تم استهدافها، هي مراكز قيادة تابعة للتنظيم الارهابي وتجمعات لمسلحيه ومدرعاته، لافتة إلى أن "وسائل الرصد الموضوعي أكدت تدمير جميع الأهداف المرسومة".

وأضاف البيان أن "القاذفات الروسية نفذت عمليتها برفقة مجموعة من مقاتلات "سو-30إس إم" أقلعت من مطار حميميم"، مشيرا إلى أن "جميع الطائرات عادت سالمة إلى مواقع تمركزها بعد إنجاز مهمتها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء الماضي, أن ست قاذفات استراتيجية روسية من نوع "تو-22ام3" وجهت ضربات جوية إلى مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في البوكمال.

ووجهت قاذفات روسية اوائل الشهر الجاري ضربات ضد تنظيم "داعش" في منطقة البوكمال.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 12 الجاري أنباء أشارت إلى استعادة تنظيم "داعش" سيطرته على مدينة البوكمال، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، والتي سيطرت عليها القوات السورية بدعم جوي روسي في 10 الجاري.

سيريانيوز