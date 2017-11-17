سقط ضحايا، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية على سوق الهال, ومنطقة الدويلعة, وحي عش الورور بدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة قوله ان "3 اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء سقوط قذائف صاروخية على سوق الهال".

من جهتها, أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن طفل لقي حتفه, وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذائف متفجرة على منطقة الدويلعة بدمشق.

وأضافت أن قذيفتين سقطتا على حي عش الورور في دمشق ولا أنباء عن اصابات بين المواطنين أو خسائر مادية حتى الآن .

وفي السياق نفسه, قالت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان قذيفة هاون سقطت على احد أسطح الشارع المستقيم بالقرب من منطقة البزورية في دمشق القديمة ولا أنباء عن إصابات.

وسقط يوم الخميس 6 قتلى وأصيب 45 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز