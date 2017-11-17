وصف وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، يوم الجمعة، "فيتو" روسيا على مشروع قرار أمريكي بتجديد تفويض آلية التحقيق بهجمات كيميائية في سوريا بـ"أمر مريع".

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً لجونسون قال فيه "من المريع إنهاء عمل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف جونسون "لن تسمح المملكة المتحدة أن يؤدي انتهاء آلية التحقيق المشتركة إلى وقف التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم".

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) يوم الخميس، لمنع تمرير مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لمدة عام.

ويكرس مشروع القرار الأمريكي نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين .

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

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