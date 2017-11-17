دمجت "فيسبوك" القصص اليومية الخاصة بتطبيق مسنجر "مسنجر دي"، مع قصص الشبكة على الموقع الأساسي، تحت اسم Stories بعد أن كانا منفصلين.

وبحسب " TechCrunch"، فإن الميزة الجديدة Stories التي تظهر على الـ Home، تعمل على إظهار المشاركات القصص على مدار 24 ساعة في تطبيق "فيسبوك" الرئيسي وتطبيق "مسنجر" معاً، رغم اختلاف فلاتر الكاميرات.



وبموجب الدمج، سيتم توجيه جميع الردود على القصص من خلال مسنجر، في حين، لوحظت بعض التغييرات الجديدة إلى جانب الدمج، كإعدادات الخصوصية الجديدة للقصص.



وتتيح الإعدادات الجديدة لخصوصية القصص، تحديد الأشخاص القادرين على رؤية القصص المنشورة، وإطلاق الميزة على "فيسبوك لايت" الخاص بالبلدان التي تعاني ضعف الانترنت.