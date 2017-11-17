قال محلل شهير مختص بقطاع التكنولوجيا، إن "آبل" تعمل على 3 هواتف جديدة قادمة العام المقبل، متوقعاً المواصفات التي ستأتي بها.

ونقل موقع "التقنية بلا حدود عن المحلل التكنولوجي مينغ تشي كو من شركة KGI، قوله إن الأجهزة التي ستأتي العام القادم من "آبل"، ستحافظ على تصميم "آيفون X"، وشاشة ذات حواف نحيفة للغاية وشق الكاميرا في منتصف الشاشة الأمامية.

وبحسب تشي كو، فإن جميع هواتف "آيفون" لعام 2018 ستكون خالية من مستشعر بصمات الأصابع، ويدعمون كاميرا TrueDepth في الجزء الأمامي، بينما سيكون هناك نموذجين بشاشات OLED لهما نفس الجزء العلوي.

والهاتف الأصغر من النموذجين وفقاً للمحلل، سيكون بنفس حجم "آيفون X"، في حين أن الآخر سيكون خيار للأشخاص الذين يحبون شاشات كبيرة مثل 6.5 بوصة بدقة أعلى من "آيفون X"، بكثافة 500 بكسل في البوصة.

ومن المتوقع أن يكون هناك نموذج وسط بشاشة 6.1 بوصة LCD سعره بين 649-749 دولار وسوف تكون شاشته أقل دقة من الاثنين الآخرين، بكثافة بكسل أصغر.