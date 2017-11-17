"سكايب" تعمل على نسخة خاصة بالتدريب أون لاين علوم وتكنولوجيا شارك

تعمل "سكايب" على تطوير نسخة من تطبيقه خاصة بتقديم الدروس والتدريب عبر الانترنت أون لاين، مزود بمزايا خاصة تسهل العمل بهذا الصدد.

وبحسب وسائل اعلام، فإن نسخة التطبيق الجديدة، مزودة بأدوات مناسبة للمدرسين والمدربين والمستشارين وكل من يمكن أن يستخدم "سكايب" لتقديم خدمات للآخرين. وتتضمن النسخة الجديدة أدوات خاصة لجدولة وتنظيم الجلسات التدريبية وإضافة الملاحظات أثناء التواصل ومشاركة الشاشة وتلقي المدفوعات لقاء الخدمات المقدمة ضمن التطبيق نفسه. و"سكايب" عبارة عن تطبيق دردشة وتواصل فوري، إلا أن العديد من المستخدمين يستخدمونه لأغراض أخرى مثل تقديم الدروس بالفيديو.

2017-11-17 11:45:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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