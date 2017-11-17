قدم تطبيق "تيليغرام" بإصداره الجديد 4.5 ميزات منها ألبوم الصور، ومحرك بحث جديد للوصول إلى الحسابات، وميزات أخرى.

وبحسب "عالم التقنية"، فإنه عند إرسال أكثر من صورة في نفس الرسالة، يتم تجميع الرسائل ضمن ألبوم يحتوي عشر صور على الأكثر، ليصلوا كألبوم مع تنبيه واحد.

ولن يقوم التطبيق بإزعاج المستخدم بتنبيه لكل صورة جديدة، ويمكن للمرسل التحكم بسهولة بترتيب الصور داخل الألبوم لضمان وصولها بالشكل الأمثل.

وأضاف "تيليغرام" محرك بحث جديد يسمح بالوصول للحسابات العامة والتطبيقات الذكية بسرعة أكبر، في حين، بات أصحاب المجموعات قادرين على تثبيت رسالة أعلى نافذة الرسائل.

ويتيح الإصدار الجديد، اختيار أكثر من صورة في الملف الشخصي، عبر الضغط على صورة المستخدم لاستعراض بقية الصور الموجودة.

وجاء الإصدار بميزة حفظ الرسائل للعودة إليها في وقت لاحق، عبر تحديد أي رسالة والضغط على زر المشاركة، ليظهر خيار إرسالها لمجلد الحفظ كأول خيار بشكل دائم.