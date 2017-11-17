اعلن الجيش العراقي يوم الجمعة، إنه استعاد السيطرة على بلدة راوة الحدودية، التي تعتبر آخر معاقل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في البلاد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان من قيادة العمليات المشتركة قوله إن "القوات تحرر قضاء راوة بالكامل ونرفع العلم العراقي فوق مبانيها".

وكانت القوات العراقية استعادت منذ اسبوعين السيطرة على منفذ القائم الحدودي مع سوريا من يد تنظيم "داعش" كما تمكنت من استعادة السيطرة على حيي التنك والسكك غربي قضاء القائم.

وتعد بلدة راوة واحدة من البلدات الحدودية بين سوريا والعراق استخدمها التنظيم ضمن ما يعرف بـ "ولاية الفرات" لنقل المقاتلين والسلاح والبضائع بين البلدين.

ويأتي الإعلان عن السيطرة على قضاء راوة، في اطار عملية عسكرية واسعة بدأتها القوات العراقية والعشائر نهاية الشهر الماضي، لتحرير قضاءي القائم وراوه من سيطرة "داعش"، آخر مناطق سيطرة التنظيم في العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم 10 تموز الماضي، تحرير الموصل من "داعش"، بعد قتال شرس استمر نحو 9 أشهر.

وخسر تنظيم (داعش) 95 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور، وفقا لما اعلنه التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, يوم الخميس.

سيريانيوز