لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية في سوق الهال بدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة قوله ان "3 اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء سقوط قذائف صاروخية على سوق الهال".

ومن جهتها قالت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان قذيفة هاون سقطت على احد أسطح الشارع المستقيم بالقرب من منطقة البزورية في دمشق القديمة ولا أنباء عن إصابات.

وسقط يوم الخميس 6 قتلى وأصيب 45 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز