أعلن الكرملين، يوم الجمعة، أن اجتماع القمة الثلاثي بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي الروسية سيتناول الأجندة السورية بكامل طيفها.

وأوضح الكرملين في بيان أن "الاجتماع سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تطبيع الأوضاع بعيد المدى في سوريا، على خلفية النجاحات الأخيرة في مكافحة الإرهاب والخفض الملحوظ لحدة العنف في البلاد."

وسبق للكرملين أن أكد يوم الخميس أن زعماء الدول الثلاث الضامنة في مفاوضات أستانا، سوف يتبادلون في سوتشي مواقفهم إزاء تطورات التسوية السورية، آخذين في عين الاعتبار التعاون المثمر بين دولهم على منصة أستانا.

ومن المرتقب أن يلتقي زعماء روسيا وتركيا وايران في 22 الجاري بمدينة سوتشي الروسية لبحث الوضع في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو ومحمد جواد ظريف اجتماعا في مدينة أنطاليا التركية أواخر الأسبوع الجاري، تمهيدا للقمة المرتقبة.

وكانت الرئاسة التركية قالت يوم الخميس ان قمة سوتشي بشأن سوريا ستبحث مناطق تخفيف التوتر وسبل ايصال المساعدات الانسانية اضافة الى الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسبل مساهمة الدول الثلاثة الضامنة في مباحثات جنيف.

سيريانيوز