قالت صحيفة ألمانية، يوم الجمعة، إن برلين خصصت مبلغ 10 مليون يورو للمساعدة في تطهير مدينة الرقة من الألغام.

وبينت صحيفة "هاندلسبلات" انه "من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية يوم الجمعة زيادة التمويل في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة".

وينص الاتفاق على أن تساعد ألمانيا في تمويل شركة "تيترا" للتكنولوجيا، وهي متعاقد حكومي أمريكي يعمل في نزع الألغام بالرقة، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة إن "الجيش الأمريكي سيواصل الضغط على ألمانيا من أجل الحصول على مساعدة إضافية في سوريا لكن برلين تنتظر اتخاذ تدابير تتعلق باستقرار الوضع في سوريا".

ونقلت المطبوعة الألمانية عن نوربرت رويتجين، وهو عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، قوله إن المساعدات المالية لإعادة الإعمار يجب "أن تكون مقترنة بحل فعال واستقرار سياسي في سوريا".

ولفتت الصحيفة الى أن المساهمة الألمانية في جهود نزع الألغام في الرقة يمكن أن تزيد إذا ما استقرت الأوضاع.

وكانت ألمانيا وفرنسا أعلنتا في تشرين الأول الماضي عن تقديم عشرات ملايين اليوروهات لمساعدة الرقة بعد تحريرها من "داعش"، تلا ذلك اعلان بريطانيا تخصيص مبلغ قدره أكثر من 13 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في المدينة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف, في تشرين الاول الماضي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأثارت المساعدات الدولية للرقة "قلق" روسيا من هذا الأمر, اذ اعتبرت ان المساعدات المستعجلة تثير التساؤلات, واعتقدت سبب هذه الخطوة يعود للرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف والذي دفن تحت الأنقاض في الرقة آلاف المدنيين المحررين من تنظيم "داعش".

سيريانيوز