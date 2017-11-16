أعلن البنتاغون، يوم الخميس، أن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في أراضي سوريا يتجاوز 500 شخص.

وقال مدير أجهزة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الفريق كينيت ماكينيزي، خلال موجز صحفي عقده في مقر البنتاغون, ان "عدد قواتنا في أفغانستان يبلغ حوالي 14 ألف شخص، فيما يخوض نحو 503 عسكريين عمليات في سوريا، و5262 آخرين في العراق".

وتقول الولايات المتحدة رسميا إن عمل عسكرييها في سوريا يقتصر على تدريب ودعم قوات المعارضة المحلية دون المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية.

وقالت المستشارة السياسية والاعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان اوائل الشهر الجاري إن الأتراك والأمريكيين يتواجدون على أراض سورية بشكل غير قانوني وإن الحكومة السورية ستتعامل معهم كدول محتلة.

وتعمل قوات التحالف في الأراضي العراقية بدعوة وموافقة رسمية من قبل الحكومة العراقية، إلا أن عملياتها في سوريا تأتي دون موافقة من سلطات البلاد، التي تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بارتكاب مجازر مستمرة بحق المدنيين الأبرياء من خلال غاراتها الجوية العشوائية، وبتقديم دعم للمجموعات الإرهابية.

يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ في 30 ايلول عام 2014 عملياته في سورية.