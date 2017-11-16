أعلن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, يوم الخميس, أن تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) خسر 95 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور.

وقال المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك, في بيان, نشرته وكالات انباء, انه “تم تحرير أكثر من 7,5 مليون شخص من داعش، وعاد 2,6 مليون نازح عراقي إلى ديارهم”.

وتشن القوات العراقية حاليا حملة لاستعادة آخر جيوب تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع سوريا.

وأضاف ماكغورك أن “تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سوريا قد توقف تقريبا” وان تعقب وإيقاف المقاتلين الاجانب عبر الحدود “يتزايد”.

وكان التنظيم أعلن في العام 2014 اقامة “الخلافة الاسلامية” على مناطق واسعة تمكن من السيطرة عليها في سوريا والعراق.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, ابرزها الرقة, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر العديد من الاراضي التي كانت خاضعة له في العراق.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.