النجم السوري عمر خريبين المرشح الأبرز لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا اخبار الرياضة شارك

بات مهاجم المنتخب السوري عمر خريبين المحترف في نادي الهلال السعودي المرشح الأبرز لنيل جائزة افضل لاعب في آسيا لعام 2017 وذلك نظير ماقدمه اللاعب مع منتخب بلده على الصعيد الدولي ونادي الهلال في بطولة دوري أبطال اسيا. ويأتي عمر خريبين في صدارة هدافي دوري ابطال اسيا بـتسعة اهداف بالتساوي مع النجم البرازيلي لاعب شنقهاي هولك.



ولا زالت الفرصة أكبر لصالح السوري خريبين لنيل الجائزة خصوصاً وأن الهلال سيلعب النهائي امام اوراوا الياباني و بإمكان اللاعب الانفراد بصدارة الهدافين و تحقيق جائزة افضل لاعب آسيوي لعام 2017 كأول لاعب يحققها في تاريخ الكرة السورية.



وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي، يتم ترشيح اللاعبين حسب عدد النقاط التي يجمعها كل لاعب مع المنتخب والنادي الذي يلعب له، وتتوزع النقاط بحسب أهمية كل بطولة، بحيث يحقق نقاط عن كل مباراة يتوَّج فيها “أفضل لاعب”.



وتتوزع النقاط كالتالي : يحصل اللاعب في كأس العالم على 60 نقطة، وفي تصفيات كأس العالم الدور الرابع 25 نقطة، وفي تصفيات كأس العالم الدور الثالث 20 نقطة، وكل مباراة في كأس آسيا 40 نقطة، وفي تصفيات كأس آسيا الدور النهائي 20 نقطة، وفي دورة الألعاب الأولمبية 40 نقطة، وفي دوري أبطال آسيا 15 وفي كأس الاتحاد الآسيوي 10 نقاط.



ثم يتم إعداد قائمة مختصرة للمرشحين بالاعتماد على عدد النقاط التي يحرزها كل لاعب، ويتم اختيار أفضل لاعب في أي مباراة من قبل مجموعة التحليل الفني في البطولة التي تقام بنظام التجمع من قبل المحلل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن قبل مراقب المباراة في البطولات التي لا تقام بنظام التجمع.



وتعد إنجازات اللاعب والفريق ضمن المعايير الأساسية في عملية الاختيار منذ البداية، كما يعتبر اللعب النظيف من ضمن المعايير، حيث يتم خصم 10 نقاط بسبب البطاقة الحمراء و5 للصفراء.



ومن المعايير أيضاً النظر لعدد الأهداف المسجلة للمهاجمين ولاعبي الوسط وذلك في حالة التعادل بالنقاط، كما يتم تكليف مجموعة من الخبراء الفنيين من أجل مراجعة اللاعبين المرشحين الذين سبق اختيارهم كي تقدم لاعب مرشح، ويشترط الاتحاد على اللاعب المرشح أن يحضر حفل توزيع الجوائز السنوية. سيريانيوز 2017-11-16 14:59:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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