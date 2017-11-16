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البيرو آخر المتأهلين الى مونديال روسيا 2018
اخبار الرياضة

حجز منتخب البيرو البطاقة الـ 32 الأخيرة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بفوزه على نظيره النيوزيلندي 2-صفر الخميس في ليما في إياب ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانيا.


وتدين البيرو التي اكتفت بتعادل سلبي ذهاباً في أوكلاند، بهذا الانجاز إلى المخضرم جيفرسون فارفان (27) وكريستيان راموس (64).

وباتت البيرو التي تعود مشاركتها الأخيرة إلى عام 1982، خامس منتخب من القارة يتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا من 14 حزيران إلى 15 تموز، بعد البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا.

ورغم غياب قائدها باولو غيريرو عن المباراتين لإيقافه بسبب المنشطات، سيطر منتخب بيرو ميدانياً على المجريات وتمكن من حسم مشاركته الخامسة في النهائيات.

في المقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين تواجدوا لآخر مرة في النهائيات في جنوب إفريقيا 2010، إلى المستوى الذي يمكنهم من تهديد تفوق خصومهم في لقاءي الملحق.  

واحتفل نحو 40 ألف متفرج بيروفي ملأوا مدرجات الملعب الوطني في ليما بعودة منتخب بلادهم إلى النهائيات بعد غياب 36 عاماً وتحديداً منذ مونديال اسبانيا 1982.

سيريانيوز

2017-11-16 15:13:07
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