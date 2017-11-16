قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير, يوم الخميس, انه بدأ بتوجيه الدعوات لمؤتمر المعارضة السورية الذي ستستضيفه المملكة 22 و23 الجاري, بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل.

وأشار الجبير, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان, الى ان المؤتمر يهدف إلى "شمول كل المنصات الموجودة وتوحيد رؤيتها وصفوفها".

ويأتي ذلك عقب اعلان منصة موسكو للمعارضة السورية عن مشاركة 144 مندوبا في اجتماع المعارضة السورية, المقرر عقده في الفترة من 22 الجاري إلى 24 منه, في الرياض, موزعين على مختلف اتجاهات الفصائل والمنصات، بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل.

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وأكد وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي ، تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص الأزمة اللبنانية والأوضاع في سوريا والدور الإيراني و"نزعة الهيمنة لديها".

من جهته, قال لودريان ان "حدة العنف بدأت تنخفض وهناك مبادرات تم اتخاذها في أستانا وكذلك وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق بشكل سريع".

وشدد على "البدء في التحضير لحل سياسي في سوريا يحترم سلامة وأراضي البلد، ويحترم مختلف مكونات الشعب السوري من طوائف وإثنية وهناك تطابق كامل في وجهات النظر مع السعودية بشأن هذا الموضوع".

وتواصل فرنسا مساعيها من اجل تشكيل "فريق اتصال" خاص بسوريا بهدف انهاء الحرب هناك.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الأطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.