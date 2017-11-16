سقط قتيلان وأصيب 13 آخرون، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على منطقتي السبع بحرات والعباسيين في دمشق.

وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 13 آخرون اثر سقوط قذائف على ساحة السبع بحرات، ومحيط ساحة العباسيين في دمشق.

واصيب شخصان بجروح، يوم الأربعاء، نتيجة سقوط قذائف على ساحة العباسيين وحي باب توما ومساكن برزة.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.