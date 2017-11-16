يستعد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري للتوجه إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث من المتوقع أن يغادر الرياض في غضون 48 ساعة.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيةعن لورديان قوله إن "رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قبل دعوة الرئيس ماكرون لزيارة فرنسا على أن يحدد الحريري موعد الزيارة فيما بعد".

وأضاف لودريان "تم إعلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخبر قبول الحريري للدعوة الفرنسية".

من جانبها، نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر مقرب من الحريري، أنه من المقرر أن يغادر سعد الحريري الرياض متوجها إلى باريس في 48 ساعة، ثم يعود إلى بيروت لاستقالته رسمياً.

ويأتي الحديث عن زيارة الحريري الى باريس، وسط تكهنات واتهامات لبنانية للسعودية باحتجاز رئيس الوزراء المستقيل وعائلته.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية, كشفت الثلاثاء, نقلاً عن مصدر في الإليزيه, أن فرنسا لوحت باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم عودة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت, واضعة مهلة لعودته من السعودية.

وكان الحريري أعلن من السعودية استقالته من منصبه ، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وأثارت استقالة الحريري، التي جاءت مفاجئة ، جدلا واسعا وتكهنات بأن السعودية أجبرته على ترك منصبه في إطار ردها على إيران وحزب الله اللبناني المتحالف معها, في حين نفت السعودية ذلك, لكن الحريري المح احتمال تراجعه عن الاستقالة.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.

سيريانيوز