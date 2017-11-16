لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، ليل الأربعاء - الخميس، بانفجار سيارتهما شمال تل أبيب في فلسطين المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ان السيارة انفجرت قرب جسر كاكال بتل أبيب، لافتة الى انها باشرت التحقيق في الحادثة.

واستبعدت الشرطة وقوع عمل إرهابي، مشيرة إلى أن الحادث له طابع إجرامي.

ونُشرت صور من مكان الحادث، تظهر فيها سيارة احترقت بالكامل. وأدى الانفجار كذلك إلى إغلاق جزء من الطريق مؤقتا.

وكان 6 مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب أخرون في حزيران الماضي، اثر حادث سير مروع وقع بين سيارة فلسطينية، وحافلة مستوطنين فارغة، على شارع 60 في الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مستوطنة (عوفرا).

وشهدت تل ابيب العام الماضي حادثاً ادى لإصابة أكثر من 50 إسرائيلياً نتج عن اصطدام سيارتين بعدة حافلات على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق حولون جنوب تل أبيب.