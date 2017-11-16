نشب حرق، يوم الخميس، بمحال تجارية في منطقة العمارة بدمشق، حيث قام رجال الإطفاء بإخماده دون أن يؤدي لسقوط ضحايا.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن قائد فوج إطفاء دمشق العميد عبد الهادي ضاهر قوله ان "حريقا مجهول السبب نشب بثلاثة محال تجارية في منطقة العمارة، وأدى إلى تضرر محلين للألبسة بشكل كامل وأضرار جزئية بمحل ثالث دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وأشار ضاهر إلى أنه "تم إخماد الحريق واحتواؤه قبل أن يمتد إلى المحال الأخرى".

واندلع حريق نهاية تشرين الأول الماضي بسيارة محملة بالبنزين بمنطقة الفحامة بدمشق, ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات .

وشهدت دمشق في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لأسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.

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