تعقد في مدينة سوتشي الروسية, الأسبوع المقبل, قمة روسية تركية إيرانية, لمناقشة التطورات في سوريا.

وأشارت وكالة الأنباء التركية "إن.تي.في"، الى ان الدول الثلاث ستناقش "وقف إطلاق النار الحالي في سوريا يوم الـ22 تشرين الثاني الجاري".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن، في وقت سابق، أنه من المخطط إجراء اتصالات بشأن سوريا بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في وقت قريب.

وتأتي القمة المزمعة في وقت تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

وتتفاوض إيران مع روسيا وتركيا بشكل منفصل في الاشهر الاخيرة في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.