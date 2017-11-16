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قتيل وعدة مصابين بسقوط قذائف في السبع بحرات والعباسيين في دمشق
الاخبار المحلية

سقط قتيل وأصيب آخرون، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على منطقتي السبع بحرات والعباسيين في دمشق.


وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان شخصا لقي مصرعه وأصيب آخرون اثر سقوط قذائف على ساحة السبع بحرات بدمشق.

وتابعت المصادر، ان سقوط قذيفة صاروخية سقطت في محيط ساحة العباسيين دون ورود انباء عن اصابات .

واصيب شخصان بجروح، يوم الأربعاء، نتيجة سقوط قذائف على ساحة العباسيين وحي باب توما ومساكن برزة.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز
2017-11-16 10:00:00
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