قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس, ان وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية تعمل على "غزو" مدينة الرقة, وليس لقتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات انباء عن اوغلو قوله, في كلمة له, إن "التطورات في مدينة الرقة تظهر أن وحدات "حماية الشعب" السورية الكردية تعمل لغزو المنطقة".

وكانت تركيا شجبت الثلاثاء الماضي سماح الولايات المتحدة لمسلحي "داعش" بمغادرة الرقة خلال عملية تحريرها مع سلاحهم.

كما اسفر الدعم الامريكي للمقاتلين الاكراد وتسليحهم في الفترة الماضية من اجل دعم معاركهم ضد "داعش" في سوريا, الى خلق توترات مع انقرة, والتي ابدت مرارا معارضتها الشديدة لهذا الامر, حيث تتهم الفصائل الكردية بسوريا بارتباطها بحزب العمال الكردستاني, والتي تعتبره محظوراً في بلادها ومصنف كمنظمة إرهابية لتبنيه العمل المسلح ضدها.

واستعادت "قوات سوريا الديمقراطية" , في 17 من تشرين الأول الماضي ، سيطرتها بالكامل على مدينة الرقة التي كانت تعد أبرز معقل للتنظيم منذ العام 2014، بعد أشهر من المعارك التي خاضتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.