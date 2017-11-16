كشفت منصة موسكو للمعارضة السورية, يوم الخميس, عن مشاركة 144 مندوبا في اجتماع المعارضة السورية, المقرر عقده في الفترة من 22 الجاري إلى 24 منه, في العاصمة السعودية الرياض, موزعين على مختلف اتجاهات الفصائل والمنصات، بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل.

وأوضح ممثل منصة موسكو نمرود سليمان, في تصريح لوكالة (نوفوستي), أنه "تم تحديد العدد التالي من المشاركين,22 مندوبا من الائتلاف, و21 ممثلا عن جماعات المعارضة المسلحة، و 14 مندوبا من لجنة التنسيق، و70 شخصا من المستقلين، و10 ممثلين من القاهرة (منصة القاهرة)، و7 مندوبين عن منصة موسكو للمعارضة, وبشكل عام، سيكون العدد الإجمالي لممثلي ومندوبي المعارضات والمنصات السورية المختلفة 144 شخصا بمن فيهم المستقلون".

وأشار سليمان إلى أن "لجنة تحضيرية ستجتمع في الرياض في الفترة من 19 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، لوضع خطة وجدول أعمال المؤتمر".

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".