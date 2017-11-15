بحث الرئيس بشار الأسد ,يوم الأربعاء, مع مساعد وزير الخارجية الإيراني في شؤون الدول العربیة والإفريقية حسین جابري أنصاري العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) أن الرئيس الأسد استقبل جابري في دمشق حیث بحث الجانبان العلاقات الثنائیة بين سوريا وإيران وآخر التطورات والمستجدات في الساحة الإقليمية.

واستقبل الأسد في الآونة الأخيرة عددا من الوفود والمسؤولين الايرانيين, وكان آخر لقاء في 7 تشرين الثاني الجاري, مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي, حيث تم بحث ملف الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

ويشار إلى أن إيران هي احد الدول الضامنة الثلاث (بالإضافة إلى روسيا وتركيا) في اتفاقيات خفض التصعيد في سوريا التي تم التوصل إليها في مفاوضات استانا.