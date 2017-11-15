تغلب الأميركي جاك سوك على الكرواتي مارين سيليتش 5-7 و6-2 و7-6 (7-4) الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات مجموعتهما ضمن بطولة الماسترز الختامية لموسم كرة المضرب، والمقامة حالياً في لندن، في حين بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور نصف النهائي بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 7-6 (8-6) و5-7 و6-1.

في المباراة الأولى، أنعش سوك بالتالي آماله في بلوغ الدور نصف النهائي بعد خسارته مباراته الأولى أمام السويسري روجيه فيدرر، بينما مني سيليتش بخسارته الثانية بعد سقوطه أمام الألماني زفيريف.



وفي المباراة الثانية بين فيدرر وزفيريف، جاءت أول مجموعتين متكافئتين، فحسم المايسترو السويسري الأولى بعد جولة فاصلة بصعوبة بالغة 8-6، قبل أن يرد الألماني الواعد في الثانية ويفوز بها 7-5.



لكنّ خبرة فيدرر لعبت دورها في المجموعة الحاسمة التي حسمها بسهولة بالغة 6-1 لينتزع بطاقة التاهل إلى الدور نصف النهائي.



وكانت المباراة بين فيدرر وزفيريف أشبه بصراع بين جيلين: السويسري المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً، والألماني الشاب البالغ 20 عاماً. وسبق للاعبين أن التقيا أربع مرات، وفاز كل منهما مرتين على الآخر.



وبات الطريق أسهل أمام فيدرر لإحراز اللقب بعد انسحاب المصنف أول عالمياً الإسباني رافاييل نادال بسبب الإصابة.



مع انسحاب الإسباني، وغياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي عن البطولة - كما الأشهر الماضية - بسبب الإصابة، بات الطريق أمام المخضرم فيدرر (36 عاماً)، معبداً إلى حد كبير لإحراز لقبه السابع في بطولة الماسترز.



والمفارقة أنّ فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع 19 لقباً، يجد نفسه حالياً في مواجهة سبعة مشاركين آخرين في البطولة، أحرز واحد منهم فقط لقب بطولة كبرى، هو الكرواتي سيليتش المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014.