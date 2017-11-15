تعادلت إنكلترا والبرازيل صفر-صفر على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا الصيف المقبل.

وشارك المنتخب البرازيلي بتشكيلة هجومية قوامها نيمار وغابريل جيسوس وفيليبي كوتينيو، لكنه اصطدم بدفاع إنكليزي منظم كان قد خرج بالتعادل السلبي ضد ألمانيا قبل أربعة أيام على الملعب ذاته.



وكان المنتخب البرازيل فاز على اليابان 3-1 يوم الجمعة الماضي في مدينة ليل الفرنسية.



كما انتهت مواجهة ألمانيا بطلة مونديال 2014 مع ضيفتها فرنسا ودياً بالتعادل 2-2 في كولن الألمانية.



وسجل أليكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنكليزي، هدفي المنتخب الفرنسي في الدقيقتين 33 و71 ،وسجل تيمو فيرنر مهاجم لايبزغ الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 56 ثم خطف لارس ستيندل مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.



ومنذ خسارته أمام المنتخب الفرنسي 0-2 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا، خاض منتخب الماكينات 20 مباراة ولم يخسر في أي منها، لكنه كان قريباً للغاية من خسارة هذه المسيرة الرائعة على يد الديوك الفرنسية لكن ستيندل أنقذ الموقف ببراعة.