أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب الوزير غينادي غاتيلوف ومبعوث وزير الخارجية للتسوية بالشرق الأوسط سيرغي فيرشينين بحثا الأزمة السورية وعقد مؤتمر الحوار الوطني مع ممثلـيْن عن المعارضة السورية.

وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسية, نشرته (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, إلى أن غاتيلوف وفيرشينين بحثا مع ممثلي تيار "قمح" هيثم المناع و"الجبهة الجنوبية" خالد المحاميد المبادرة الروسية الخاصة بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي قدم التوضيحات اللازمة حول هذه المبادرة وأكد أهمية انضمام هذين السياسيين المعارضين إلى العمل على تحضير المؤتمر المذكور.

وأكدت الخارجية الروسية أن المبادرة الروسية تهدف إلى إطلاق عملية مفاوضات مباشرة شاملة بين الحكومة السورية وطائفة واسعة من المعارضة بهدف إيجاد تسوية دائمة للأزمة السورية بأسرع وقت وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وذلك مراعاة، وبشكل غير مشروط، لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وكذلك الحفاظ على الطابع العلماني للبلاد.

وتم الإعلان سابقاَ عن عقد "المؤتمر الوطني للحوار السوري" في18 تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

ووجهت روسيا الدعوات لعدة أطراف منها الأكراد للمشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة أن المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254, حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تحدد موقفها بعد من المشاركة, فيما علقت فرنسا بان محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق, قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة, فيما قلل مجلس "سوريا الديمقراطي" الكردي من اهمية هذا الاجتماع.

سيريانيوز