سجل القائد ميلي جيديناك ثنائية من ركلتي جزاء، فحجزت أستراليا مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزها على ضيفتها هندوراس 3-1، الأربعاء في إياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وسجل للفائز هنري فيغيروا (54 خطأ في مرمى فريقه) والقائد ميلي جيديناك (72 و85 من ركلتي جزاء) وللخاسر ألبرت أليس (90+4)، فتأهلت أستراليا 3-1 بمجموع المباراتين بعد تعادلهما سلباً صفر-صفر في هندوراس.



وأصبحت استراليا الدولة الـ31 تتأهل إلى مونديال روسيا 2018 المقرر الصيف المقبل، ويقام الخميس إياب الملحق الدولي الأخير بين البيرو ونيوزيلندا (أوقيانيا-أميركا الجنوبية، الذهاب صفر-صفر).



على ملعب "اي ان زي" في سيدني، جاء الشوط الأول سلبياً قليل الفرص.

لكن مجريات الشوط الثاني جاءت مختلفة، فمن ركلة حرة على باب منطقة الجزاء سددها القائد ميلي جيديناك ارتدت من المدافع البديل هنري فيغيروا إلى الشباك (54).



وكاد كايهل يحسم المواجهة برأسية بعيدة هبطت على العارضة (58).



وحصلت أستراليا على ركلة جزاء إثر لمسة يد يمكن تفاديها على براين أكوستا، تولى يديناك ترجمتها في الزاوية اليمنى البعيدة برغم ارتماء الحارس على نفس المكان (72).



وقضت المضيفة على آمال هندوراس بالتأهل للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي (ودعت فيها من الدور الأول)، عندما ارتكب جيري بالاسيوس خطأ على المهاجم البديل روبي كروز ترجمها مجدداً يديناك محققاً الثنائية (85).



ومن ركلة ثابتة، سجلت هندوراس هدف الشرف بعد معمعة عن طريق ألبرت اليس (90+4).