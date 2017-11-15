بوسطن يحقق فوزه الثالث العشر توالياً من بوابة بروكلين نيتس بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

قاد "الرجل المقنع" كايري إيرفينغ فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز الثالث عشر توالياً إثر تغلبه على بروكلين نتس 109-102 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتسجيله 25 نقطة.

من جهة أخرى، استمرت معاناة دالاس مافريكس الذي تعرض لخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم أمام سان أنطونيو سبيرز.



وارتدى إيرفينغ قناعاً بعد تعرضه لكسر فيه خلال فوز فريقه على تشارلوت هورنتس 90-87 الجمعة الماضي عندما ارتطم كوع زميله الأرجنتيني أرون باينز بوجهه عن غير قصد، ما اضطره إلى الغياب عن مباراة فريقه ضد تورونتو والتي فاز بها 95-94.



وكان إيرفينغ الذي انتقل إلى صفوف سلتيكس مطلع الموسم الحالي قادماً من كليفلاند كافالييرز، ارتدى قناعاً مماثلاً في صفوف فريقه السابق على مدى 19 مباراة موسم 2012-2013.



وهي أطول سلسلة انتصارات لسلتيكس في الدوري منذ أن حقق 14 فوزاً توالياً بين تشرين الثاني وكانون الأول عام 2010، لكن الرقم القياسي له هو 19 فوزاً وحققه بين تشرين الثاني وكانون الأول عام 2008.



وبات سلتيكس بالتالي يملك أفضل سجل هذا الموسم في الدوري برصيد 13 فوزاً وخسارتين تعرض لهما في مطلعه. وكانت آخر خسارة لبوسطن عندما سقط على أرضه أمام ميلووكي باكس في 18 تشرين الأول الماضي في اليوم التالي لخسارته جهود نجمه غوردون هاورد في ركبته خلال خسارته أيضاً أمام كليفلاند.



وفي دالاس، ساهم الثنائي لاماركوس ألدريدج ولاعب الارتكاز باتي ميلز في فوز سان أنطونيو على دالاس مافريكس 97-91 بتسجيل الأول 32 نقطة والثاني 19.



والفوز هو التاسع لسان أنطونيو الذي غاب عنه نجماه الفرنسي توني باركر وكاوهي ليونارد مقابل 5 هزائم، في حين استمر كابوس دالاس هذا الموسم بعد تعرضه لخسارته الثالثة عشرة مقابل فوزين فقط منذ مطلع الموسم. سيريانيوز 2017-11-15 15:50:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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