قاد كريستيان إريكسن منتخب الدنمارك للتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الذي حققه منتخب بلاده على مضيفه الأيرلندي 5-1 في إياب الملحق الأوروبي (الذهاب 0-0).

وسجل للفائز اندرياس كريستنسن (29) وكريستيان اريكسن (32 و63 و74) ونيكلاس بندتنر (90 من ركلة جزاء)، ولايرلندا شاين دافي (6). وباتت الدنمارك آخر المتأهلين من القارة الأوروبية.



على ملعب "أفيفا"، بكرت أيرلندا بافتتاح التسجيل عن طريق شاين دافي بكرة رأسية فوق رأس الحارس كاسبر شمايكل (6).



لكن الدنمارك التي حققت أفضل نتائجها في مونديال 1998 عندما بلغت ربع النهائي، عادلت من ركنية وفاصل مهاري للجناح الشاب بيوني سيستو، تابعها اندرياس كريستنسن ارتدت من القائم الأيسر والايرلندي سايروس كريستي الى الشباك (29).



وصدمت الدنمارك مضيفتها بهدف ثان بسرعة كبيرة من مرتدة خاطفة مررها نيكولاي يروغنسن إلى كريستيان إريكسن، فأطلقها رائعة من حافة المنطقة ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل شباك الحارس دارين راندولف (32).



وفي الشوط الثاني، قضى اريكسن (25 عاماً)، نجم توتنهام الإنكليزي، على آمال لاعبي المدرب الأيرلندي الشمالي مارتن أونيل عندما اطلق تسديدة يسارية رائعة عانقت الشباك (63).



وأضاف إريكسن هدفه الثالث بعد خطأ بالتشتيت من الدفاع الايرلندي (74). وعمق المنتخب الاسكندينافي جراح المضيف بركلة جزاء حصل عليها نيكلاس بندتنر وسددها بنفسه قوية في قلب المرمى (90).