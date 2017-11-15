أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاربعاء, أن ست قاذفات استراتيجية روسية من نوع "تو-22ام3" وجهت ضربات جوية إلى مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في البوكمال بمحافظة دير الزور.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن "القاذفات الروسية، التي وصلت إلى سوريا عبر أجواء إيران والعراق، استهدفت مراكز ومجموعات من المسلحين وآليات عسكرية للإرهابيين".

وأكد البيان نجاح الطائرات الحربية الروسية في تدمير كل الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن مقاتلات من نوع "سو-30اس ام" انطلقت من مطار "حميميم" قامت بتأمين تنفيذ مهمة القاذفات الاستراتيجية في الجو.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن كافة الطائرات الحربية الروسية عادت إلى مطاراتها بعد تنفيذ مهماتها في العملية.

ووجهت قاذفات روسية اوائل الشهر الجاري ضربات ضد تنظيم "داعش" في منطقة البوكمال.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 12 الجاري أنباء أشارت إلى استعادة تنظيم "داعش" سيطرته على مدينة البوكمال، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، والتي سيطرت عليها القوات السورية بدعم جوي روسي في 10 الجاري.

سيريانيوز