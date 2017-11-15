أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة "داعش" بريت ماكغورك يوم الاربعاء، أن تنظيم الدولة الاسلامية فقد 95% من الأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، لافتا الى توقف تدفق المسلحين الى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان أن ماكغورك قال أثناء اجتماع مصغر لممثلي الدول الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأربعاء في الأردن ان "تدفق المسلحين الأجانب إلى سوريا توقف تقريبا،، مشيرا إلى أن "التحالف لعب دورا مهما في وضع قائمة تضم 43 ألف اسم من المسلحين تسمح للدولة الشريكة بإلقاء القبض عليهم أثناء تفتيش وسائل النقل أو أثناء محاولاتهم عبور الحدود الدولية".

واستطرد ماكغورك بنفس السياق، ان"هناك أكثر من 7.5 مليون شخص تم تحريرهم من قبضة (داعش)، وعاد 2.6 مليون من العراقيين إلى بيوتهم، ولم يتمكن (داعش) من استعادة أي متر من المساحة التي فقدها".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون, اعلن في اب الماضي, نهاية تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بعد خسارته أكثر من 90 في المئة من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.

يشار الى ان التحالف الدولي ضد داعش بدأ عملياته العسكرية في سورية في 31 ايلول عام 2014، كما يضم اكثر من 70 دولة.