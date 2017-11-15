تسلم وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الاربعاء من سعد زخيا سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة الجديد نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضا وفوق العادة لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء, بحسب سانا, حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

وكان زخيا أكد في الثاني من الشهر الجاري أنه سيعمل لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال في تصريح له بعد وصوله إلى دمشق “أنا مسرور لأنني أستلم مركز عملي في دمشق وسعيد لأنني في بلدي وبين أهلي”.

ووقّع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اواخر الشهر الماضي، قرارا ينص على تعيين زخيا سفير جديد للبنان لدى سوريا، وذلك قبل استقالة الحريري بايام.

وأثار قرار تعيين زخيا كسفير لبلاده في دمشق استهجان بعض الأوساط السياسية والعامة في لبنان, بحسب وسائل اعلام لبنانية.

وبتعيين زخيا يكون لبنان أول بلد عربي يعيد سفيره إلى سوريا بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي.

وشغلت فرح نبيه بري منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان في دمشق، خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يشار الى ان استلام اوراق اعتماد السغير اللبناني الجديد تاتي في ظل ازمة سياسية تشهدها لبنان بعد استقالة الحريري من السعودية وورد انباء عن خضوعه للاقامة الجبرية في السعودية الامر الذي ينفيه الاخير.

سيريانيوز