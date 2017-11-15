لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون, يوم الأربعاء, جراء اندلاع حريق في نزل اللاجئين شرقي ألمانيا, لأسباب مجهولة.

ونقلت وكالات أنباء عن الشرطة الألمانية قولها ان "الحريق نشب في نزل للاجئين في مدينة "بامبرغ",ما ادى الى وفاة شخص واصابة 14, تم نقل ستة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واشارت الشرطة الى ان أسباب الحريق غير واضحة لحد الآن.

ونشب الحريق في المبنى المكون من طابقين, وتمكن غالبية اللاجئين المقيمين في النزل والبلغ عددهم 163 شخصا, من مغادرة المكان بعد تدخل الشرطة ورجال الإطفاء, و تم نقلهم إلى اماكن امنة, بحسب الشرطة

وتعرضت مؤخرا نزل اللاجئين في ألمانيا لحوادث احتراق وعدة هجمات واعتداءات, اسفرت عن سقوط جرحى