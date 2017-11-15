نشرة جديدة. ارتفاع طفيف في أسعار الفروج والشاورما والبيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعارها سجلت ارتفاعا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة. . كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار شهدت ارتفاعا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة. وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار سجلت ارتفاعا ايضا, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-11-15 12:53:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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