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نشرة جديدة. ارتفاع طفيف في أسعار الفروج والشاورما والبيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-
فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعارها سجلت ارتفاعا طفيفا, مقارنة
بالنشرة السابقة. .
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان
الاسعار شهدت ارتفاعا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة.
وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار سجلت ارتفاعا ايضا,
مقارنة بالنشرة السابقة.
سيريانيوز
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2017-11-15 12:53:21
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