أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري, الأربعاء, أنها قامت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بتسيير قافلة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية واغاثية إلى مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) ان "القافلة المؤلفة من 48 شاحنة وصلت إلى منطقة (الرستن) التي تسيطر عليها الفصائل السورية المسلحة وتحمل على متنها مساعدات اغاثية وطبية ولوازم مدرسية للأهالي".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في تشرين الثاني الماضي 2016 عن إيصال قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة الرستن في حمص، بالتعاون بين الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر العربي السوري.

وتمكنت روسيا, في أيلول الماضي, من إيصال أول دفعة مساعدات إنسانية إلى مدينة الرستن بريف حمص, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة, والمشمولة ضمن اتفاق خفض التوتر.

ويسيطر النظام على مجمل محافظة حمص، باستثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة في الريف الشمالي، وبينها الرستن وتلبيسة، وأخرى في الريف الشرقي تحت سيطرة تنظيم (داعش).

سيريانيوز