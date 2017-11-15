نشرة جديدة.. أسعار أغلب الخضار بدمشق بين الارتفاع والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا البندورة والملفوف والتي سجلت ارتفاعا بالسعر, مقابل انخفاض في الكوسا والبطاطا والزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, باستثناء الرمان, حيث شهدت اسعاره ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-11-15 12:43:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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