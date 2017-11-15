اضرار مادية في حريق طال محلج الأقطان بدير الزور الاخبار المحلية شارك

نشب يوم الثلاثاء, حريق في عدد من عنابر محلج الأقطان بدير الزور المستخدمة لتخزين كميات من النخالة ما تسبب بتهدم اثنين من العنابر واحتراق كميات كبيرة من مادة النخالة المخزنة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره قوله, خلال تفقده موقع الحريق, ان "الحريق تسبب بأضرار كبيرة في مبنى محلج دير الزور", مبينا أن "أسباب الحريق لا تزال مجهولة وتجري التحقيقات للكشف عنها". ولفت المحافظ إلى أن "العنابر التي تعرضت للحريق تحتوي على كميات كبيرة من مادة النخالة العائدة لمطحنة الشرف الخاصة". وتم توجيه فرق الإطفاء والدفاع المدني مباشرة للتعامل مع الحريق. وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله". سيريانيوز

2017-11-15 12:21:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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