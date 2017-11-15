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مواصلاً انخفاضه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 479 ليرة
الاخبار الاقتصادية

واصل سعر صرف الدولار يوم الاربعاء, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 479 ليرة.


 

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 483 ليرة للمبيع، و 479 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصليوم الاثنين الماضي إلى 484 ليرة للمبيع، و 483 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2017-11-15 11:32:00
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