واصل سعر صرف الدولار يوم الاربعاء, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 479 ليرة.

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 483 ليرة للمبيع، و 479 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصليوم الاثنين الماضي إلى 484 ليرة للمبيع، و 483 ليرة للشراء.