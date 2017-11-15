أعرب "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" السوري، يوم الأربعاء، عن تأييده بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا لحين التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ونشرت وكالة (رويترز) رسالة مكتوبة للرئيس المشترك للحزب شاهوز حسن قال فيها "دون التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومع استمرار التدخل التركي والإيراني ووجود جماعات على صلة بالقاعدة في سوريا فإن استمرار التحالف هو الأفضل".

وتتواجد قوات تركية شمال سوريا في منطقة خفض التوتر بإدلب بموجب اتفاق استانا، فضلا عن دعمها لقوات معارضة سورية تسيطر على مساحات واسعة من الشريط الحدودي التركي السوري، في حين تتواجد ايرانية وأخرى مدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة لمساندة للجيش النظامي.

وجاءت رسالة حسن تعقيبا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الاثنين، عن دور أطول أمدا للقوات الأمريكية بعد خسارة تنظيم "الدولة الإسلامية" لكل الأراضي التي كان يسيطر عليها.

ورفض ماتيس انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

سيريانيوز