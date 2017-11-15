أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الثلاثاء، بـإمكانية فرار مقاتلين أجانب من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من مدينة الرقة متسللين بين صفوف المدنيين.

وقال الناطق باسم التحالف الكولونيل رايان ديلون للصحافيين "من بين 3500 مدني خرجوا من الرقة في ذلك الوقت، تم التعرف على أقل من 300 شخص كمقاتلين محتملين لتنظيم داعش".

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأحد أن نحو أربعة آلاف من متشددي التنظيم بما في ذلك مئات المقاتلين الأجانب جرى إجلاؤهم من الرقة في إطار الاتفاق وانتشروا في سوريا وصولا إلى تركيا.

وأضاف ديلون أنه "خلال عملية الفحص، تم التعرف على أربعة مقاتلين أجانب اعتقلتهم (قوات سوريا الديموقراطية)".

وأشار ديلون إلى أن التحالف اتفق مع "قوات سوريا الديمقراطية" على التحقق من صور وبصمات كل الرجال في سن القتال، لمنع المسلحين المعروفين من الهرب، لكنه أوضح "لا يمكنني التأكيد بنسبة 100 بالمئة، أنه تم التعرف على كل جهادي خرج من الرقة".

وكان متحدث باسم (وحدات حماية الشعب) قال الشهر الماضي إن "المقاتلين السوريين في صفوف الدولة الإسلامية سيخرجون من الرقة بموجب انسحاب جرى الاتفاق بشأنه مع فصائل سورية مدعومة من الولايات المتحدة".

وأضاف ديلون أن "احتمال أن يكون بعض هؤلاء المقاتلين.. قد تمكنوا من التسلل كمدنيين أو كمقاتلين محليين أمر وارد".

ونوّه ديلون إلى أن طائرات التحالف المسيّرة راقبت القافلة بعد مغادرتها الرقة، لكن القرار اتخذ بعدم ضربها بسبب وجود مدنيين في صفوفها.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تحرير مدينة الرقة في تشرين الأول الماضي، بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويحصل تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، على دعم من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, فيما تدخل الطيران الروسي في سوريا الى جانب النظام بدءا من 30 ايلول عام 2015.

سيريانيوز