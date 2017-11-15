أجرى الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, تحضيراً للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن المركز الإعلامي للمنظمة الدولية بأن دي ميستورا, أشار خلال اللقاء, إلى "البيان المشترك للرئيسين الروسي والأمريكي حول سوريا في دانانغ في 11 الجاري"..

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب, في بيان مشترك صدر على هامش قمة آبيك في فيتنام, يوم السبت, على مبادئ للحل بشأن سوريا, أبرزها التسوية النهائية للنزاع في سوريا, في اطار عملية جنيف, ورفض الحل العسكري للازمة, واستمرار مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

ويقوم دي ميستورا بدور مهم في التسوية السورية، على مسار محادثات جنيف, حيث من المقرر أن تستأنف الجولة الجديدة من المفاوضات في 28 تشرين الثاني.

وعقدت 7 جولات من المحادثات بشان الازمة السورية في جنيف , ولم يصدر أي قرار لحل الازمة, واقتصرت اللقاءات على مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.