اتهم سيناتور روسي, يوم الأربعاء, الولايات المتحدة الأمريكية, باستعمال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا لمصالحها وأهوائها, وذلك تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, والذي اشترط إتمام عملية التسوية مقابل خروج قوات بلاده من سوريا .

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن السيناتور أليكسي بوشكوف قوله "لم يعط أحد الأمريكيين الحق بالتواجد في سوريا، لا الدولة السورية فوضتهم ولا الأمم المتحدة حتى".

وأضاف أن " واشنطن تستعمل تنظيم "داعش" الإرهابي لمصالحها وأهوائها، فبعد أن تصل إلى أهدافها تقوم بالتخلص من أدواتها".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

يشار الى ان السلطات السورية اعتبرت مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من اراضي البلاد .