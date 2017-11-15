أصيب 3 أشخاص بجروح، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف على مناطق عدة في كل من دمشق وحماة.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "شخصين أصيبا بجروح، نتيجة سقوط قذائف على ساحة العباسيين وحي باب توما ومساكن برزة".

وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان عدة قذائف سقطت في ضاحية الأسد بريف دمشق، دون أنباء عن اصابات.

وكان شخص لقي مصرعه أمس واصيب 5 اخرون بجروح جراء سقوط القذائف على سجن دمشق المركزي وقرية بيت سابر بريف دمشق، كما سقطت القذائف على سور باب شرقي و جامع ضرار بن الازور بدمشق وبلدة جرمانا في ريفها.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

وفي مدينة حماة، قالت الوكالة ان امراة أصيبت بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على بلدة سلحب شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم.

وكانت امرأة أصيبت يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذاف صاروخية على بلدة سلحب ومحطة محردة لتوليد الكهرباء بريف حماة الشمالي الغربي.

سيريانيوز