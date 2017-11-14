بطل العالم نادال يخسر أمام البلجيكي غوفان ويعلن انسحابه من بطولة الماسترز اخبار الرياضة شارك

فاجأ البلجيكي دافيد غوفان الإسباني رافايل نادال في مباراة ماراتونية بفوزه عليه 7-6 (7-5) و6-7 (4-7) و6-4 في بطولة الماسترز الختامية لموسم كرة المضرب.

ولم تكن بداية المصنف أول عالمياً الإسباني رافايل نادال، جيدة لأنه سقط أمام غوفان.



وجاءت المجموعة الأولى متكافئة ولم تحسم سوى بعد جولة فاصلة، وفي الثانية سنحت أربع فرص أمام غوفان لحسم المباراة، لكنه أهدرها الواحدة تلو الأخرى ليعادل نادال الأرقام بعد جولة فاصلة أيضاً.



وتقدم غوفان في الثالثة الحاسمة 4-1 لكن نادال نجح في كسر إرسال منافسه ليقلص الفارق إلى 4-3 قبل أن يستجمع البلجيكي قواه ويحسم المباراة في صالحه بعد مباراة ماراتونية استمرت أكثر من ساعتين ونصف.



وكان الشك يحوم حول مشاركة نادال في هذه البطولة بعد انسحابه من دورة باريس بيرسي الأسبوع الماضي لإصابة في ركبته ولم تكن تحركاته في مختلف أرجاء الملعب توحي بأنّه تعافى تماماً منها.



وأعلن نادال انسحابه من البطولة مشيراً إلى استمرار معاناته من الإصابة. سيريانيوز 2017-11-14 17:43:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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