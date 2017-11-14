أهدرت الأرجنتين تقدمها بفارق هدفين أمام نيجيريا وخسرت أمامها 2-4 الثلاثاء، في مباراة دولية في كرة القدم في كراسنودار، في إطار استعدادات البلدين لنهائيات مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

وخاضت الأرجنتين مباراتها من دون قائدها ليونيل ميسي، الذي قرر مدربه خورخي سامباولي إراحته بعد الفوز على روسيا 1-صفر في موسكو السبت الماضي.



وافتتحت الأرجنتين التسجيل عن طريق إيفر بانيغا لاعب إشبيلية الإسباني من ضربة حرة في الدقيقة 27، ثم عزز سيرخيو أغويرو الأرقام بتسديدة قريبة من المرمى بعد عرضية من كريستيان بافون في الدقيقة 36.



لكن نيجيريا، قلبت الطاولة على أبطال مونديال 1978 و1986، إذ قلصت الفارق عن طريق كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر الإنكليزي من ركلة حرة في شباك الحارس أغوستين مارتشيسين في الدقيقة 45.



وفي الثاني، ضرب "النسور الممتازة" فعادلوا عبر اليكس أيووبي بعد جملة تكتيكية جميلة في الدقيقة 52، ثم تقدموا بعد تبادل كرات رائع حسمه في الشباك البديل براين إيدوو في الدقيقة 54.



وفي الدقيقة 73، سجل لفريق المدرب الألماني غرنوت رور مهاجم آرسنال الإنكليزي أيووبي هدفه الثاني والرابع للفريق الأخضر في الدقيقة 73.



وهذا الفوز الثاني لنيجيريا على الأرجنتين في 8 مباريات بينهما.