قال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي يوم الثلاثاء ان الاجتماع الثلاثي المشترك بين وزارات الكهرباء السورية والعراقية والايرانية الذي عقد في طهران مؤخرا ركز على تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي بين الدول الثلاث.

واضاف خربوطلي في تصريحات صحفية عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء, ان هذا الربط سيسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمحافظات دير الزور والرقة والبوكمال والمنطقة الشرقية إضافة إلى دعم المنظومة الكهربائية السورية".

ولفت خربوطلي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي لتقوم وزارة الكهرباء العراقية بتأهيل الخطين 400 و230 كيلوفولط الممتدين في أراضيها على أن تقوم وزارة الكهرباء في سورية بتأهيل هذه الخطوط الواقعة ضمن أراضيها تمهيدا لوضعها في الخدمة.

وكانت تقارير الاعلامية أشارت إلى أن الربط سيتم عبر خطين الأول 400 كيلو فولت بطول 155 كم منها 25 كم من محطة القائم حتى الحدود العراقية السورية، و130 كم ضمن الأراضي السورية حتى محطة التيم، والخط الثاني 230 كيلو فولت بطول 42 كم عبر محطتي السويدية السورية وتل أبو ظاهر العراقية".

وكان خربوطلي، قال في وقت سابق إن الربط الكهربائي يسهم في دعم وترميم ما خربه الإرهاب بمجال الطاقة الكهربائية في سوريا والعراق، موضحا أنه سيتم توصيف الأضرار التي طالت هذين الخطين ووضع برنامج زمني لإعادة تفعيل الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.

سيريانيوز