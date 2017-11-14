ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به فى مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة بنسبة 100 %.

ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ويهدف مشروع المرسوم لتحقيق الاستقرار في العملية التدريسية والخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين, بحسب المجلس

وقال وزير التربية هزوان الوز, في تصريحات صحفية عقب الجلسة, أن "المجلس ناقش اليوم مشروع مرسوم زيادة أجرة الساعة التدريسية للمكلفين بالتدريس في الميدان التربوي لكونه مطلبا مهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث كانت قيمة الساعة التدريسية للإجازة الجامعية الاختصاصية 150 ليرة سورية".

واشار الوز إلى أن "رفع أجر الساعات التدريسية سيسهم في زيادة الإقبال على التدريس وبالتالي استقرار العملية التربوية بشكل أكبر".

وكانت تقارير اعلامية اشارت في ايلول العام الماضي ان وزارة التربية تدرس رفع أجور الساعة الإضافية للمدرسين، وبالتالي دفع العملية التربوية إلى الأفضل لاسيما أن المناهج الجديدة تحتاج لمتابعة من المدرس أو المعلم نفسه ضمن نصابه المحدد وخارجه.

سيريانيوز